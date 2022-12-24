ارتفاع أسعار الذهب بالمملكة وعيار 21 بـ 189.68 ريال

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، مع بداية تعاملات اليوم السبت، حيث سجل الجرام من عيار 21 (الأكثر تداولًا بالمملكة) نحو (189.68) ريال، مقارنة مع نحو (189.05) بإغلاق أمس الجمعة.

الذهب عيار 24

وسجل سعر الجرام عيار 24 نحو (216.78) ريال، وعيار 22 نحو (198.71) ريال، وعيار 18 نحو (162.58) ريال.

الجنيه الذهب

كما سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات) عيار 21 نحو (1,820.93) ريال، والجنيه عيار 22 نحو (1,907.64) ريال، والجنيه عيار 24 نحو (2,081.06) ريال.