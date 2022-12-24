ارتفاع أسعار الذهب بالمملكة وعيار 21 بـ 189.68 ريال

تراجع حالات كورونا.. 23 إصابة جديدة وتعافي 35 هل تكون المركبات الصغيرة جدًّا حلًّا لـ الزحام في السعودية؟ القبض على مواطن أطلق النار على شخصين وقتل أحدهما في الرياض انتظام الرحلات الجوية في مطار جدة بعد تأثرها جزئيًّا السحيباني: المبيت بالأودية مكروه وقد يصل للتحريم توجيه الاتهام بالشروع بالقتل والسلب للمتهمين في حادثة دهس شخص في القطيف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تحفز على الإبداع والابتكار بالمملكة بيان مشترك.. تعزيز العلاقات بين المملكة وجورجيا واغتنام فرص التكامل والاستثمار عليان الرشيد مستشارًا للتحرير للشؤون الأمنية والاستراتيجية جدة الآن .. أجواء ماطرة ورياح نشطة
ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، مع بداية تعاملات اليوم السبت، حيث سجل الجرام من عيار 21 (الأكثر تداولًا بالمملكة) نحو (189.68) ريال، مقارنة مع نحو (189.05) بإغلاق أمس الجمعة.
وسجل سعر الجرام عيار 24 نحو (216.78) ريال، وعيار 22 نحو (198.71) ريال، وعيار 18 نحو (162.58) ريال.
كما سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات) عيار 21 نحو (1,820.93) ريال، والجنيه عيار 22 نحو (1,907.64) ريال، والجنيه عيار 24 نحو (2,081.06) ريال.