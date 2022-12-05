ارتفاع أسعار الذهب في المملكة وعيار 21 بـ 190.63 ريال

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين بشكل طفيف، مقارنة بالأسعار التي سجلتها الأيام الماضية.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 190.63 ريال 50.83 دولار، وعيار 18 وصل إلى 163.40 ريال، 43.57 دولار.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 217.86 ريال، 58.10 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 199.71 ريال، 53.26 دولار.
وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21 في السعودية نحو 485 دولارا ما يعادل 1819.9 ريال سعودي، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 24 نحو 554.6 دولار.