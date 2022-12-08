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عيار 24 يسجل 214 ريالاً للجرام

ارتفاع أسعار الذهب في المملكة وعيار 21 بـ 188 ريالاً للجرام

2022-12-08 الساعة 10:06
ارتفاع أسعار الذهب في المملكة وعيار 21 بـ 188 ريالاً للجرام
المواطن - الرياض

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس بشكل طفيف ، مقارنة بالأسعار التي سجلتها الأيام الماضية.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 188.10 ريال 50.16 دولار، وعيار 18 وصل إلى 161.23 ريال، 42.99 دولار.

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الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 214.97 ريال، 57.32 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 197.05 ريال، 52.55 دولار.

أوقية الذهب

وبلغت أسعار أوقية الذهب في المملكة 6,665 ريال سعودي، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 1,500 ريال

 

 

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