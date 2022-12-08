ارتفاع أسعار الذهب في المملكة وعيار 21 بـ 188 ريالاً للجرام

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس بشكل طفيف ، مقارنة بالأسعار التي سجلتها الأيام الماضية.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 188.10 ريال 50.16 دولار، وعيار 18 وصل إلى 161.23 ريال، 42.99 دولار.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 214.97 ريال، 57.32 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 197.05 ريال، 52.55 دولار.
وبلغت أسعار أوقية الذهب في المملكة 6,665 ريال سعودي، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 1,500 ريال