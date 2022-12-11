Icon

حساب المواطن: 6 خطوات للإفصاح عن عوائد العقارات المؤجرة Icon 3 لاعبين عرب يعادلون رقم سامي الجابر بالمونديال Icon مجلة أمريكية: انتصار دبلوماسي جديد لـ السعودية والإمارات  Icon تعاون شامل ومواجهة التحديات المشتركة في البيان الختامي للقمة العربية الصينية Icon ولي العهد: العلاقات العربية الصينية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل Icon ولي العهد : المملكة تعتزم تقديم رؤية جديدة لتعزيز تطوير دول الخليج Icon تسجيل 53 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 40 Icon تعاون بين أرامكو وشاندونج الصينية في مشاريع التكرير والبتروكيميائيات Icon ولي العهد والرئيس الصيني في مأدبة عشاء بقصر العوجا Icon “المواطن” توثق لحظة وصول السيامي النيجيري للرياض لإجراء عملية فصل التوأم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
السعودية اليوم
حصاد اليوم
عيار 24 يسجل 216 ريالاً للجرام

ارتفاع أسعار الذهب في المملكة وعيار 21 بـ 189.57 ريال

2022-12-11 الساعة 8:41
ارتفاع أسعار الذهب في المملكة وعيار 21 بـ 189.57 ريال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأحد في المملكة، بشكل طفيف، مقارنة بالأسعار التي سجلتها الأيام الماضية.

الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 189.57 ريال 50.55 دولار، وعيار 18 وصل إلى 162.49 ريال، 43.33 دولار.

قد يهمّك أيضاً
Img

تعاون بين أرامكو وشاندونج الصينية في مشاريع التكرير والبتروكيميائيات

Img

نتائج قرعة دوري المدارس للبنات 2022

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 216.66 ريال، 57.78 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 198.60 ريال، 52.96 دولار.

الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 21: 1516 ريالاً بما يعادل (404 دولارات)، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 22: 1588 ريالاً بما يعادل (423 دولاراً).

وبلغ سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 24 نحو 1733 ريالاً أي ما يعادل قرابة (462 دولاراً).

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السعوديات خلف المقود برًا وبحرًا وجوًا
السعودية اليوم

السعوديات خلف المقود برًا وبحرًا وجوًا

السعودية اليوم
نفحة ولفتة من جماهير المنتخب السعودي لجماهير...
الرياضة

نفحة ولفتة من جماهير المنتخب السعودي لجماهير...

الرياضة
تفاصيل وفاة 4 أشخاص من عائلة واحدة...
السعودية اليوم

تفاصيل وفاة 4 أشخاص من عائلة واحدة...

السعودية اليوم
جهود إغاثي الملك سلمان في ملتقى الإعلام...
السعودية اليوم

جهود إغاثي الملك سلمان في ملتقى الإعلام...

السعودية اليوم
إندونيسيا ترحّب بضيفها الكبير محمد بن سلمان
محمد بن سلمان

إندونيسيا ترحّب بضيفها الكبير محمد بن سلمان

محمد بن سلمان
نجم الاتحاد يُلمح لاستبعاده من قائمة الأخضر
كأس العالم

نجم الاتحاد يُلمح لاستبعاده من قائمة الأخضر

كأس العالم
أمطار رعدية غزيرة ورياح نشطة على 6...
السعودية اليوم

أمطار رعدية غزيرة ورياح نشطة على 6...

السعودية اليوم
بلومبرغ: السعودية أظهرت زعزعة ثقة الدول في...
تقارير

بلومبرغ: السعودية أظهرت زعزعة ثقة الدول في...

تقارير