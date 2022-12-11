ارتفاع أسعار الذهب في المملكة وعيار 21 بـ 189.57 ريال

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأحد في المملكة، بشكل طفيف، مقارنة بالأسعار التي سجلتها الأيام الماضية.

الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 189.57 ريال 50.55 دولار، وعيار 18 وصل إلى 162.49 ريال، 43.33 دولار.

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 216.66 ريال، 57.78 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 198.60 ريال، 52.96 دولار.

الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 21: 1516 ريالاً بما يعادل (404 دولارات)، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 22: 1588 ريالاً بما يعادل (423 دولاراً).

وبلغ سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 24 نحو 1733 ريالاً أي ما يعادل قرابة (462 دولاراً).