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ارتفاع أسعار الذهب في نطاق ضيق وسط ترقب لبيانات التضخم

2022-12-23 الساعة 1:47
ارتفاع أسعار الذهب في نطاق ضيق وسط ترقب لبيانات التضخم
المواطن - فريق التحرير

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تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق، اليوم الجمعة، وسط تداول ضعيف فيما ينتظر المتعاملون الحذرون بيانات اقتصادية من المقرر أن تصدر في وقت لاحق اليوم لتقدير موقف الفيدرالي الأمريكي بالنسبة لرفع سعر الفائدة.

وبحلول الساعة 02:38 بتوقيت غرينتش كان الذهب مستقرًا عند 1792.80 دولار للأونصة، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1801.80 دولار.

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المعدن الأصفر

وانخفضت أسعار المعدن الأصفر أكثر من 1% في الجلسة السابقة بعد أن سلطت البيانات الاقتصادية الأمريكية الضوء على انتعاش اقتصاد البلاد بشكل أسرع من المتوقع، مما أدى إلى دعم الدولار وربما سيدفع الفيدرالي إلى حرص أكبر على محاربة التضخم.

المعادن النفيسة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.3% إلى 23.63 دولار، وارتفع البلاتين 0.3% إلى 980.01 دولار، وصعد البلاديوم 0.2% إلى 1683.21 دولار.

بيانات عامة

من جهة أخرى، يتحول انتباه المستثمرين إلى بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي المقرر صدورها في الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش، سعيًا لإشارات عن التضخم.

وأظهرت البيانات أمس الخميس زيادة عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي بزيادة أقل قليلًا من المتوقع، بينما تعافى الاقتصاد أسرع من المتوقع في الربع الثالث، إذ نما 3.2% مقابل 2.9% في التقديرات السابقة.

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