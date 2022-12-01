ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 187 ريالاً للجرام

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس بشكل ملحوظ مقارنة بالأسعار التي سجلتها خلال الفترة الماضية.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 187.04 ريال، 49.88 دولار، وعيار 18 وصل إلى 160.32 ريال، و42.75 دولار.

الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 213.76 ريال، 57.00 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 195.95 ريال، 52.25 دولار.

الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 21: 1775 ريالاً، ما يعادل (473 دولاراً)، وسعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 22: 1859 ريالاً، ما يعادل (495 دولاراً).

بينما سج سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 24: 2028 ريالاً، ما يعادل (541 دولاراً).