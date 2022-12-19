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عيار 24 بـ 216.42 ريال

ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 189 ريالاً للجرام

2022-12-19 الساعة 8:31
ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 189 ريالاً للجرام
المواطن - فريق التحرير

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين بشكل ملحوظ، مقارنة بالأسعار التي سجلتها الأيام الماضية.

الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 189.36 ريال، 50.50 دولار، وعيار 18 وصل إلى 162.31 ريال، 43.28 دولار.

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الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 216.42 ريال، 57.71 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 198.38 ريال، 52.90 دولار.

كما سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات) عيار 21 نحو (1,815.86) ريال، والجنيه عيار 22 نحو (1,902.33) ريال، والجنيه عيار 24 نحو (2,075.27) ريال.

 

 

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