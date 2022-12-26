ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 189 ريالاً للجرام

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ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، في المملكة بشكل طفيف، مقارنة بالأسعار التي سجلتها خلال الأيام الماضية.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 189.68 ريال، 50.58 دولار، وعيار 18 وصل إلى 162.58 ريال، 43.36 دولار.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 216.78 ريال، 57.81 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 198.71 ريال، 52.99 دولار.
وسجل سعر السبيكة الذهب 5 جرامات نحو (1,127.24) ريال، والسبيكة 10 جرامات نحو (2,228.47) ريال، والسبيكة 20 جرامًا نحو (4,426.59) ريال.
وبلغت السبيكة 50 جرامًا نحو (10,990.59) ريال، والسبيكة 100 جرام نحو (21,937.83) ريال، والسبيكة 1 كجم نحو (218,294.38) ريال.