ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 189 ريالًا

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ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، مع بداية تعاملات اليوم السبت، حيث سجل الجرام من عيار 21 (الأكثر تداولًا بالمملكة) نحو (189.15) ريال، مقارنة بنحو (187.46) حين إغلاق أمس الجمعة.
وسجل سعر الجرام عيار 24 نحو (216.17) ريال، وعيار 22 نحو (198.16) ريال، وعيار 18 نحو (162.13) ريال.
كما سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات) عيار 21 نحو (1,815.86) ريال، والجنيه عيار 22 نحو (1,902.33) ريال، والجنيه عيار 24 نحو (2,075.27) ريال.
وسجل سعر السبيكة الذهب 5 جرامات نحو (1,124.11) ريال، والسبيكة 10 جرامات نحو (2,222.27) ريال، والسبيكة 20 جرامًا نحو (4,414.28) ريال.
وبلغت السبيكة 50 جرامًا نحو (10,960.03) ريال، والسبيكة 100 جرام نحو (21,876.82) ريال، والسبيكة 1 كجم نحو (217,687.33) ريال.