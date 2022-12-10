ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 189.57 ريال

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ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم السبت، وسجل جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا بالمملكة) في المملكة نحو (189.57) ريال، مقارنة مع نحو (188.73) بإغلاق أمس الجمعة.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة نحو (216.66) ريال، وبلغ سعر عيار الذهب 22 نحو (198.60) ريال، كما سجل سعر الذهب عيار 18 في السعودية نحو (162.49) ريال.
وبلغ سعر الجنيه الذهب (8 جرامات) عيار 21 في المملكة نحو (1,819.91) ريال، والجنيه الذهب عيار 22 في السعودية نحو (1,906.58) ريال، والجنيه الذهب عيار 24 في المملكة نحو (2,079.90) ريال.
وسجل سعر السبيكة الذهب 5 جرامات في المملكة نحو (1,126.61) ريال، والسبيكة الذهب 10 جرامات في السعودية نحو (2,227.23) ريال، كما سجل سعر السبيكة الذهب 20 جرامًا في المملكة نحو (4,424.12) ريال.
وبلغت السبيكة 50 جرامًا اليوم السبت، نحو (10,984.48) ريال، والسبيكة 100 جرام في المملكة نحو (21,925.63) ريال، والسبيكة 1 كجم في السعودية نحو (218,172.97) ريال.