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عيار 24 يسجل 218.22 ريال

ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 190 ريالاً للجرام

2022-12-14 الساعة 8:45
ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 190 ريالاً للجرام
المواطن - فريق التحرير

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بشكل ملحوظ، مقارنة بالأسعار التي سجلتها الأيام الماضية.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 190.95 ريال 50.92 دولار، وعيار 18 وصل إلى 163.67 ريال، 43.64 دولار .

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الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 218.22 ريال، 58.19 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 200.04 ريال، 53.34 دولار.

كما سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات) عيار 21 نحو (1,804.72) ريال، والجنيه عيار 22 نحو (1,890.66) ريال، والجنيه عيار 24 نحو (2,062.54) ريال.

السبائك الذهب

وسجل سعر السبيكة الذهب 5 جرامات نحو (1,117.21) ريال، والسبيكة 10 جرامات نحو (2,208.64) ريال، والسبيكة 20 جرامًا نحو (4,387.19) ريال.

وبلغت السبيكة 50 جرامًا نحو (10,892.79) ريال، والسبيكة 100 جرام نحو (21,742.61) ريال، والسبيكة 1 كجم نحو (216,351.83) ريال.

 

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