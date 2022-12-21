ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 191 ريالاً للجرام

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ارتفعت أسعار الذهب في المملكة، صباح اليوم الأربعاء، مقارنة بالأسعار التي شهدتها خلال الفترة الماضية.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر إلى 191.58 ريال، 51.09 دولار، وعيار 18 وصل إلى 164.21 ريال، 43.79 دولار.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 218.95 ريال، 58.39 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 200.70 ريال، 53.52 دولار.
كما سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات) عيار 21 نحو (1,811.81) ريال، والجنيه عيار 22 نحو (1,898.09) ريال، والجنيه عيار 24 نحو (2,070.64) ريال.
بينما سجل سعر السبيكة الذهب 5 جرامات نحو (1,121.60) ريال، والسبيكة 10 جرامات نحو (2,217.31) ريال، والسبيكة 20 جرامًا نحو (4,404.43) ريال.
وسجلت السبيكة وزن 50 جرامًا نحو (10,935.58) ريال، والسبيكة 100 جرام نحو (21,828.02) ريال، والسبيكة 1 كجم نحو (217,201.70) ريال.