ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 191 ريالاً للجرام

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس في المملكة، بشكل طفيف مقارنة بالأسعار التي سجلتها خلال الأيام الماضية.

الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 191.79 ريال، 51.14 دولار، وعيار 18 وصل إلى 164.39 ريال، 43.84 دولار.

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر219.19 ريال، 58.45 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 200.92 ريال، 53.58 دولار.

الجنيه الذهب

كما سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات) عيار 21 نحو (1,837.13) ريال، والجنيه عيار 22 نحو (1,924.61) ريال، والجنيه عيار 24 نحو (2,099.58) ريال.

وسجل سعر السبيكة الذهب 5 جرامات نحو (1,137.27) ريال، والسبيكة 10 جرامات نحو (2,248.30) ريال، والسبيكة 20 جرامًا نحو (4,465.98) ريال، بينما بلغت السبيكة 50 جرامًا نحو (11,088.39) ريال، والسبيكة 100 جرام نحو (22,133.05) ريال، والسبيكة 1 كجم نحو (220,236.94) ريال.