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ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 193 ريالاً للجرام

2022-12-31 الساعة 11:31
ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 193 ريالاً للجرام
المواطن - فريق التحرير

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ارتفعت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفًا صباح اليوم السبت في السعودية، متأثرة بارتفاع الأسعار العالمية.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24، اليوم السبت ليصل إلى مستوى 220.63 ريال (58.7 دولار)، مقابل 219.64 ريال (58.42 دولار).

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الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب في السعودية اليوم للجرام عيار 21 نحو 193.06 ريال (51.36 دولار)، مقابل 192.19 ريال (51.12 دولار) خلال تعاملات أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية خلال مستهل تداولات اليوم نحو 165.48 ريال (44.02 دولار)، مقابل 164.73 ريال (43.08 دولار) عند إغلاق تعاملات أمس.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم نحو 1544 ريالا (410.89 دولار)، بينما سجل سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم نحو 1544 ريالا (410.89 دولار).

 

 

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