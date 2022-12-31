ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 193 ريالاً للجرام

أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد وسيول على 7 مناطق الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية مصحوبة بأتربة مثارة وزخات من البرد جدة تحت المطر: تأخر رحلات وتعليق دراسة وأعلى كمية 44ملم تعليق الدراسة الحضورية بجامعة جدة الجمعة والسبت توقعات بحالة جوية من عدم الاستقرار بالسعودية حتى 7 يناير مشاجرة بالسيوف داخل مستشفى بالكويت النيابة: إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال لجنايته على أنشطة السوق المالية متعة وإثارة في مهرجان الرياض للألعاب و”المواطن” توثق بلقطات مميزة نزاهة تباشر قضايا جنائية منها ضابطان وموظفون حصلوا على رشاوى بالآلاف الثلوج تعانق جبال اللوز وتشكل وجهة سياحية لزواره
ارتفعت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفًا صباح اليوم السبت في السعودية، متأثرة بارتفاع الأسعار العالمية.
وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24، اليوم السبت ليصل إلى مستوى 220.63 ريال (58.7 دولار)، مقابل 219.64 ريال (58.42 دولار).
وبلغ سعر الذهب في السعودية اليوم للجرام عيار 21 نحو 193.06 ريال (51.36 دولار)، مقابل 192.19 ريال (51.12 دولار) خلال تعاملات أمس.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية خلال مستهل تداولات اليوم نحو 165.48 ريال (44.02 دولار)، مقابل 164.73 ريال (43.08 دولار) عند إغلاق تعاملات أمس.
وسجل سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم نحو 1544 ريالا (410.89 دولار)، بينما سجل سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم نحو 1544 ريالا (410.89 دولار).