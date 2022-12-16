Icon

لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء Icon الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة Icon المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن Icon السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد Icon توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال Icon صندوق الاستثمارات يوفر وظائف في عدة تخصصات Icon أسعار النفط تصل لـ100 دولار في 2023 Icon فيست بالرياض ينطلق بأشهر الأطباق السعودية Icon مقطع مؤثر لمسن سكن الصحراء حزنًا على عقوق أبنائه Icon مباحثات بين خالد بن سلمان ووزير الدفاع البريطاني تُتوج بخطة التعاون الدفاعي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
السوق
في أعقاب رفع بنوك مركزية لأسعار الفائدة

ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 7% بختام الأسبوع

2022-12-16 الساعة 2:00
ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 7% بختام الأسبوع
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شهدت أسعار النفط ارتفاعًا في المعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الجمعة، بعد تراجع بنسبة 2% في الجلسة السابقة في أعقاب رفع بنوك مركزية لأسعار الفائدة، وتتجه صوب إنهاء معاملات الأسبوع على ارتفاع بعد سلسلة من التوقعات الإيجابية للطلب على النفط.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتًا أو 0.4% إلى 81.57 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 25 سنتًا أو 0.3% إلى 76.36 دولار للبرميل. ويتجه الخامان صوب إنهاء الأسبوع على ارتفاع بأكثر من 7%.

قد يهمّك أيضاً
Img

مواطن أتلف جهاز رصد آلي عمدًا في قبضة الأمن

Img

ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 190 ريالاً للجرام

 تعافي الطلب الصيني

وتلقت السوق دعمًا هذا الأسبوع من توقعات وكالة الطاقة الدولية بخصوص تعافي الطلب الصيني في العام المقبل بعد انكماشه في 2022 إلى 400 ألف برميل يوميًا.

ورفعت الوكالة توقعاتها بنمو الطلب على النفط في 2023 إلى 1.7 مليون برميل يوميًا.

نمو الطلب العالمي

وأعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الثلاثاء التزامها بتوقعاتها لنمو الطلب العالمي بمقدار 2.55 مليون برميل يوميًا هذا العام و2.25 مليون برميل يوميًا في 2023 بعد تخفيضات متعددة، قائلة إنه على الرغم من أن التباطؤ الاقتصادي “واضح تمامًا” فإن هناك ارتفاعًا محتملًا نابعًا من أمور من بينها تخفيف سياسة صفر كوفيد في الصين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضبط 235 طن حبوب غذائية مجهولة المصدر...
السعودية اليوم

ضبط 235 طن حبوب غذائية مجهولة المصدر...

السعودية اليوم
جماهير الأخضر حاضرة في مباريات المونديال
الرياضة

جماهير الأخضر حاضرة في مباريات المونديال

الرياضة
صلاح يحضر حفل جلوب سوكر بدبي
الرياضة

صلاح يحضر حفل جلوب سوكر بدبي

الرياضة
أرقام قياسية شغلت العالم في 2022
حصاد اليوم

أرقام قياسية شغلت العالم في 2022

حصاد اليوم
تعادل البرتغال وغانا سلبيًّا بالشوط الأول
كأس العالم

تعادل البرتغال وغانا سلبيًّا بالشوط الأول

كأس العالم
موعد مباراة السعودية وبولندا والقنوات الناقلة
كأس العالم

موعد مباراة السعودية وبولندا والقنوات الناقلة

كأس العالم
العبود يعلق على شحنات الـ50 ريالًا: الوجه...
السعودية اليوم

العبود يعلق على شحنات الـ50 ريالًا: الوجه...

السعودية اليوم
حفل زفاف حفيدة بايدن بالبيت الأبيض
العالم

حفل زفاف حفيدة بايدن بالبيت الأبيض

العالم