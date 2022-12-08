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12.2 مليون برميل إنتاج الخام الأمريكي

ارتفاع أسعار النفط بعد انخفاضات لأدنى مستوى

2022-12-08 الساعة 10:06
ارتفاع أسعار النفط بعد انخفاضات لأدنى مستوى
المواطن - فريق التحرير

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ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الخميس، بعد أن هبطت إلى أدنى مستوى لها هذا العام، إذ ارتفع الإنتاج ومخزونات البنزين في الولايات المتحدة في الوقت الذي نمت فيه المخاوف من أن يؤدي التباطؤ الاقتصادي لضعف الطلب على الوقود.

الخام الأمريكي

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إن إنتاج الخام الأمريكي ارتفع إلى 12.2 مليون برميل يوميًا الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس.

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بينما تراجعت مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، مما فاقم المخاوف حيال تراجع الطلب.

مخزونات البنزين

وقالت إدارة معلومات الطاقة، إن مخزونات البنزين نمت 5.3 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 219.1 مليون برميل، وتضخم مخزون نواتج التقطير، بما في ذلك الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 6.2 مليون برميل.

لكن بيانات أظهرت أن الاقتصاد الياباني تقلص بشكل أقل من المتوقع في الربع الثالث ساعدت على ارتفاع أسعار النفط.

قيود كورونا

كما ساعد تخفيف قيود كوفيد-19 في الصين، وهي من أكبر مستهلكي الخام في العالم، في استقرار أسعار النفط.

في غضون ذلك، قال مسؤول بوزارة الخزانة البريطانية إن مسؤولين من دول غربية يجرون محادثات مع نظرائهم الأتراك للتوصل إلى حل لطوابير انتظار ناقلات النفط قبالة تركيا.

النفط الروسي

جاء ذلك بعد أن فرضت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي قيودًا جديدة تستهدف صادرات النفط الروسية في الخامس من ديسمبر.

ولا تزال 20 ناقلة نفط على الأقل تواجه مزيدًا من التأخير في العبور من موانئ روسيا على البحر الأسود إلى البحر المتوسط مع تسابق الشركات المشغلة للامتثال لقواعد تأمين جديدة أقرتها تركيا هذا الشهر.

حركة الأسعار

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 71 سنتًا، بما يعادل 0.9 %، إلى 77.79 دولار للبرميل بحلول الساعة 0422 بتوقيت جرينتش، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78 سنتًا، أو واحدًا%، إلى 72.79 دولار للبرميل.

وكان برنت قد هبط أمس الأربعاء عند التسوية إلى أقل من أدنى مستوى إغلاق مسجل هذا العام، والذي لامسه في اليوم الأول من عام 2022، في حين تراجع الخام الأمريكي إلى مستوى منخفض جديد هو الأقل خلال عام.

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