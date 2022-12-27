Icon

الثلوج تعانق جبال اللوز وتشكل وجهة سياحية لزواره Icon 4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين Icon حفر الباطن تحت زخات المطر منذ الصباح Icon المملكة المصدر الموثوق والآمن لإمدادات الطاقة إلى العالم Icon فرق إنجاد تعثر على مفقودين بالقرب من مشذوبة بالرياض Icon تأجيل بداية الحصة الأولى إلى التاسعة صباحًا في مدارس تبوك Icon نائب أمير نجران يتفقد وحدات وآليات لواء الملك عبدالعزيز الآلي Icon بدء تصاريح المخيمات في أراضي الغطاء النباتي والمتنزهات Icon صورة فضائية.. نصف سماء السعودية مغطاة بالغيوم Icon بدء صرف تعويضات العقارات المحيطة بمشروع الملك سلمان لتوسعة مسجد قباء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
بعد قرار الصين إلغاء الحجر الصحي للوافدين

ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 84.63 دولار للبرميل

2022-12-27 الساعة 1:16
ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 84.63 دولار للبرميل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ارتفعت أسعار النفط، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بدعم من اتخاذ الصين مزيداً من الخطوات نحو تخفيف سياستها الصارمة “صفر كوفيد”.

الصين والحجر الصحي

وأعلنت الصين أنها لن تُخضع المسافرين الوافدين إلى الحجر الصحي اعتباراً من أوائل يناير، وبذلك تنهي التدابير التي اتخذتها بكين أخيراً الجزء الأكبر من الإجراءات المقيدة التي فرضتها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات بموجب سياسة “صفر كوفيد”.

قد يهمّك أيضاً
Img

خدمات حافلات النقل الترددي بين منفذ سلوى وقطر تنتهي مساء اليوم

Img

صانعة محتوى مصرية تسأل الفتيات السعوديات عن سر جمالهن

سعر خام برنت

وتفصيلاً، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير بنسبة 0.85% أو 71 سنتاً إلى 84.63 دولار للبرميل، في الساعة 08:58 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

الخام الأمريكي

وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 0.83% أو 66 سنتاً عند 80.22 دولار للبرميل.

وتتجه أسعار النفط لإنهاء 2021 بمكاسب طفيفة بعد تعرُّض السوق للضرر هذا العام بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، والمخاوف من حدوث ركود اقتصادي، وأخيراً مع موجة من الإصابات بفيروس “كوفيد-19” في الصين مع تخفيف القيود.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لقطات لنفس الأماكن في تبوك مع فارق...
السعودية اليوم

لقطات لنفس الأماكن في تبوك مع فارق...

السعودية اليوم
خالد عبدالعزيز: السنغال منتخب المحترفين وبدون ماني
الرياضة

خالد عبدالعزيز: السنغال منتخب المحترفين وبدون ماني

الرياضة
خطوات تجديد الجواز الإلكتروني عبر أبشر وأسئلة...
السعودية اليوم

خطوات تجديد الجواز الإلكتروني عبر أبشر وأسئلة...

السعودية اليوم
أجواء خلابة في جدة بعد توقف الأمطار
السعودية اليوم

أجواء خلابة في جدة بعد توقف الأمطار

السعودية اليوم
مبابي بعد خسارة مونديال 2022: سنعود
الرياضة

مبابي بعد خسارة مونديال 2022: سنعود

الرياضة
تعليم جدة يودع أكثر من 3.5 مليون...
السعودية اليوم

تعليم جدة يودع أكثر من 3.5 مليون...

السعودية اليوم
حريق في محول محطة لتحويل الكهرباء بالدمام
السعودية اليوم

حريق في محول محطة لتحويل الكهرباء بالدمام

السعودية اليوم
أمر ملكي بترقية وتعيين 14 قاضيًا بديوان...
السعودية اليوم

أمر ملكي بترقية وتعيين 14 قاضيًا بديوان...

السعودية اليوم