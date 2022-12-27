ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 84.63 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بدعم من اتخاذ الصين مزيداً من الخطوات نحو تخفيف سياستها الصارمة “صفر كوفيد”.

الصين والحجر الصحي

وأعلنت الصين أنها لن تُخضع المسافرين الوافدين إلى الحجر الصحي اعتباراً من أوائل يناير، وبذلك تنهي التدابير التي اتخذتها بكين أخيراً الجزء الأكبر من الإجراءات المقيدة التي فرضتها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات بموجب سياسة “صفر كوفيد”.

سعر خام برنت

وتفصيلاً، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير بنسبة 0.85% أو 71 سنتاً إلى 84.63 دولار للبرميل، في الساعة 08:58 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

الخام الأمريكي

وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 0.83% أو 66 سنتاً عند 80.22 دولار للبرميل.

وتتجه أسعار النفط لإنهاء 2021 بمكاسب طفيفة بعد تعرُّض السوق للضرر هذا العام بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، والمخاوف من حدوث ركود اقتصادي، وأخيراً مع موجة من الإصابات بفيروس “كوفيد-19” في الصين مع تخفيف القيود.