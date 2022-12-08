ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 77 دولاراً للبرميل

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شهدت أسعار النفط اليوم الخميس ارتفاعاً ملحوظاً خلال التعاملات الصباحية، مقارنة بالأسعار التي سجلتها خلال الفترة الماضية.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 71 سنتا، بما يعادل 0.9 بالمئة، إلى 77.79 دولار للبرميل.
بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78 سنتا، أو واحدا بالمئة، إلى 72.79 دولار للبرميل.
وكان برنت قد هبط أمس الأربعاء عند التسوية إلى أقل من أدنى مستوى إغلاق مسجل هذا العام، والذي لامسه في اليوم الأول من عام 2022، في حين تراجع الخام الأمريكي إلى مستوى منخفض جديد هو الأقل.