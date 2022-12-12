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تأجيج المخاوف بشأن أسعار الفائدة

ارتفاع الدولار مع استمرار الضغوط التضخمية الأمريكية

2022-12-12 الساعة 9:00
ارتفاع الدولار مع استمرار الضغوط التضخمية الأمريكية
المواطن - فريق التحرير

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ارتفع الدولار خلال تعاملات، اليوم الاثنين، بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع الشهر الماضي مما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية وتأجيج المخاوف من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يحتاج إلى الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

مؤشر الأسعار

وأظهرت بيانات يوم الجمعة الماضية أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي في الولايات المتحدة ارتفع 0.3 % في نوفمبر و7.4 % على أساس سنوي في زيادة مفاجئة طفيفة عن التوقعات بارتفاع المؤشر 0.2 في المئة و 7.2 في المئة بالترتيب.

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وتراجع الجنيه الإسترليني 0.27 % إلى 1.22335 دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة بينما انخفض الدولار الأسترالي 0.34 % إلى 0.6773 دولار.

انخفاض اليورو

وانخفض اليورو في آخر تعاملات 0.1 % إلى 1.0520 دولار.وارتفع الدولار 0.12 % مقابل الين الياباني إلى 136.73 وارتفع مؤشر الدولار أيضًا مقابل سلة من العملات 0.04 % إلى 105.09.

وارتفع اليوان في المعاملات الخارجية بشكل طفيف إلى 6.9730 للدولار مدعومًا بالتفاؤل المستمر بشأن تخفيف الصين لقيودها الصارمة المتعلقة بفيروس كورونا.

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