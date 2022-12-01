ارتفاع النفط 2.9% وتفاؤل بانتعاش الطلب الصيني

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شهدت أسعار النفط ارتفاعًا بأكثر من دولارين للبرميل عند التسوية، اليوم الخميس، وسط مؤشرات حول شح العرض وضعف الدولار والتفاؤل إزاء انتعاش الطلب الصيني.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.40 دولار، أو 2.9 في المائة إلى 85.43 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.35 دولار، أو 3.01 في المائة إلى 80.55 دولار.
من جانبها، ذكرت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات النفط الخام الأمريكية تراجعت بنحو 13 مليون برميل، في أكبر كمية منذ 2019، في الأسبوع المنتهي في 25 نوفمبر.
لكن الطلب على زيت التدفئة انخفض للأسبوع الثاني على التوالي مما حد من دعم الأسعار.
وبالمثل، ارتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط 2.4 في المائة إلى 12.27 مليون برميل يوميا في سبتمبر، حسبما أظهرت أرقام حكومية اليوم، وهو أعلى مستوى منذ ظهور جائحة كوفيد – 19.