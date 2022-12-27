ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 190 ريالاً للجرام

شهدت أسعار الذهب في المملكة، صباح اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بالأسعار التي سجلتها الأيام الماضي.

الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 217.62 ريال، أي ما يعادل نحو 58.03 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر أي ما يعادل نحو 199.49 ريال، 53.20 دولار.

الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 190.42 ريال، أي ما يعادل نحو 50.78 دولار، وعيار 18 وصل إلى 163.22 ريال، أي ما يعادل نحو 43.52 دولار.