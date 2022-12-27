ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 190 ريالاً للجرام

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شهدت أسعار الذهب في المملكة، صباح اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بالأسعار التي سجلتها الأيام الماضي.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 217.62 ريال، أي ما يعادل نحو 58.03 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر أي ما يعادل نحو 199.49 ريال، 53.20 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 190.42 ريال، أي ما يعادل نحو 50.78 دولار، وعيار 18 وصل إلى 163.22 ريال، أي ما يعادل نحو 43.52 دولار.