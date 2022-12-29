ارتفاع مخيف في جرائم قتل النساء بإسبانيا

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ندد وزير الداخلية الإسباني، فرناندو جراندي مارلاسكا، اليوم الخميس، بالارتفاع المخيف في جرائم قتل النساء في البلد الأوروبي.
وأفاد وزير الداخلية أن سلسلة الجرائم المروعة التي عانينا منها هذا الشهر، كانت محبطة للغاية وينبغي أن تكون بمثابة جرس إنذار.
ووفقًا لفرانس برس، جاء ذلك بعد مقتل 9 نساء خلال ديسمبر، من قبل شركائهن بشكل أساسي، الأمر الذي يجعله أكثر الشهور دموية هذا العام.
ومن بين الضحايا كانت امرأة حامل تبلغ من العمر 32 عامًا والتي تعرضت للطعن حتى الموت، من قبل شريكها السابق حسبما يزعم، أمام ابنيهما المراهقين ليل الأربعاء في بلدة إسكالونا وسط البلاد.
ومن المقرر أن تضع مولودها خلال أيام، وفقًا لوسائل إعلام محلية.
ويرفع مقتلها، عدد النساء اللاتي قتلن هذا العام على أساس العنف الجنسي إلى 48 امرأة.
وأفادت الحكومة أن إجمالي عدد القتلى من هذا النوع من الجرائم بلغ 1181 منذ أن بدأت الحكومة في إحصاء الضحايا.