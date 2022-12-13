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ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا 

2022-12-13 الساعة 4:31
ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا 
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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أظهرت الأرقام الرسمية ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا مع تراجع عدد الوظائف الشاغرة في علامة على ضعف سوق العمل، بحسب صحيفة الإندبندنت.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS)، إن معدل البطالة في المملكة المتحدة ارتفع إلى 3.7% في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر، مرتفعًا من 3.6% في الربع السابق.

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انخفاض الوظائف الشاغرة 

وأظهرت البيانات أيضًا أن الوظائف الشاغرة في بريطانيا انخفضت بمقدار 65 ألفًا في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر، وهو خامس انخفاض فصلي على التوالي وأول انخفاض سنوي منذ بداية العام الماضي.

وأشارت الأرقام إلى أن المزيد من الأشخاص في بريطانيا يختارون العودة إلى العمل، حيث يختار الأشخاص في الخمسينيات من العمر العودة إلى العمل في وقت تتزايد فيه التكاليف.

ضغوط متزايدة في الشركات

وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن الشركات تواجه ضغوطًا متزايدة لزيادة الأرباح، ومن أجل ذلك تقوم بخفض الأجور حيث انخفضت بنسبة 3.9% بعد أخذ مؤشر التضخم في الاعتبار.

ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا 

مستويات التضخم ثابتة

ويأتي هذا قبل الإعلان عن الأرقام الرسمية غدًا الأربعاء والتي من المتوقع أن تظهر بقاء التضخم عند مستويات مذهلة في نوفمبر تصل إلى 10.9%.

وقال رئيس قسم الإحصاء الاقتصادي في مكتب الإحصاء الوطني، سام بيكيت: زادت نسبة البطالة هذا الشهر مع زيادة عدد الأشخاص في سن الخمسينيات الذين يفكرون في العودة إلى العمل في وقت ترتفع فيه تكلفة المعيشة بسرعة.

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