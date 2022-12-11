Icon

تعليق الدراسة غداً في مكة وبحرة والجموم والكامل Icon السجن 20 عاماً و500 ألف ريال غرامات لــ 5 متهمين بغسل أموال Icon الحصيني يتوقع استمرار الحالة الممطرة السابعة حتى صباح الغد: البسوا ولبّسوا عيالكم Icon تكليف عبداللطيف بن محمد العبداللطيف رئيساً لـ المرئي والمسموع Icon وزير الطاقة: المجهود الجماعي لأوبك+ هو المحقق لما نسميه معجزة في 2020 Icon الأمر بالمعروف تشارك بدورياتها الميدانية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل Icon الصلاة على الشيخ أحمد الحواشي عصر اليوم بالمسجد الحرام Icon حساب المواطن: 6 خطوات للإفصاح عن عوائد العقارات المؤجرة Icon 3 لاعبين عرب يعادلون رقم سامي الجابر بالمونديال Icon مجلة أمريكية: انتصار دبلوماسي جديد لـ السعودية والإمارات  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
الرياضة
كأس العالم
رأسيته الرائعة منحت الأسود بطاقة التأهل لدور الأربعة

ارتقاء تاريخي لـ النصيري.. أصحاب الطموح العالي يعانقون السحاب

2022-12-11 الساعة 4:14
ارتقاء تاريخي لـ النصيري.. أصحاب الطموح العالي يعانقون السحاب
المواطن - عاطف عبداللطيف

مواضيع ذات علاقة

منحت رأسية النجم المغربي المتألق يوسف النصيري في شباك الحارس البرتغالي كوستا، مساء أمس السبت، منتخب أسود الأطلس بطاقة التأهل والعبور المباشر إلى الدور نصف النهائي من مونديال كأس العالم قطر 2022.

قد يهمّك أيضاً
Img

رئيسة شرطة أمريكية تستخدم نفوذها لتفادي مخالفة مرورية

Img

قصة سبعيني هدد مأذونًا لعقد زواجه بفتاة عشرينية

ارتقاء تاريخي

وبلغ ارتقاء النجم المغربي يوسف النصيري 2.78 متر في وثبة تاريخية قام به النصيري لحظة تسجيل هدف الفوز على البرتغال عند الدقيقة 42 من زمن المباراة التي أقيمت أمس بين البرتغال والمغرب بمباراة دور الثمانية من كأس العالم 2022.

 

احتفاء فيفا

احتفى حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الخاص بكأس العالم، برأسية النجم المغربي المتألق يوسف النصيري في شباك كوستا حارس مرمى البرتغال مساء أمس السبت، والتي كانت سببًا مباشرًا في صعود منتخب أسود الأطلس إلى الدور نصف النهائي من مونديال كأس العالم 2022 الذي تستضيفه قطر حاليًا حتى الـ18 من ديسمبر الجاري.

النصيري الصاروخي

ودون حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الخاص بكأس العالم على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، منذ قليل: يوسف النصيري الرجل الصاروخي.

رأسية مميزة

وكان يوسف النصيري قد نجح في تسجيل هدف برأسية مميزة في شباك البرتغال ضمن منافسات الدور ربع النهائي، ليرفع رصيده إلى 3 أهداف بالمونديال، ويتصدر قائمة مميزة.

ويستعد منتخب المغرب الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره الفرنسي، مساء يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس العالم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توقعات بأمطار غزيرة وبرد مع فجر الغد
السعودية اليوم

توقعات بأمطار غزيرة وبرد مع فجر الغد

السعودية اليوم
خبير تنمية بشرية: المدير المتعسف سبب للتسرب...
حصاد اليوم

خبير تنمية بشرية: المدير المتعسف سبب للتسرب...

حصاد اليوم
بولندا ترفع حالة التأهب للوحدات العسكرية
العالم

بولندا ترفع حالة التأهب للوحدات العسكرية

العالم
عراك في مقاهي صور اللبنانية بعد هزيمة...
غرائب

عراك في مقاهي صور اللبنانية بعد هزيمة...

غرائب
6 مخالفين لنظام البيئة في قبضة الأمن
أخبار أمنية

6 مخالفين لنظام البيئة في قبضة الأمن

أخبار أمنية
موعد ومكان مباراة السنغال بدور الـ16 بمونديال...
حصاد اليوم

موعد ومكان مباراة السنغال بدور الـ16 بمونديال...

حصاد اليوم
5 متسولين بقبضة الأمن في عسير
حصاد اليوم

5 متسولين بقبضة الأمن في عسير

حصاد اليوم
مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا
السعودية اليوم

مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا

السعودية اليوم