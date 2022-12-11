ارتقاء تاريخي لـ النصيري.. أصحاب الطموح العالي يعانقون السحاب

منحت رأسية النجم المغربي المتألق يوسف النصيري في شباك الحارس البرتغالي كوستا، مساء أمس السبت، منتخب أسود الأطلس بطاقة التأهل والعبور المباشر إلى الدور نصف النهائي من مونديال كأس العالم قطر 2022.

ارتقاء تاريخي

وبلغ ارتقاء النجم المغربي يوسف النصيري 2.78 متر في وثبة تاريخية قام به النصيري لحظة تسجيل هدف الفوز على البرتغال عند الدقيقة 42 من زمن المباراة التي أقيمت أمس بين البرتغال والمغرب بمباراة دور الثمانية من كأس العالم 2022.

احتفاء فيفا

احتفى حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الخاص بكأس العالم، برأسية النجم المغربي المتألق يوسف النصيري في شباك كوستا حارس مرمى البرتغال مساء أمس السبت، والتي كانت سببًا مباشرًا في صعود منتخب أسود الأطلس إلى الدور نصف النهائي من مونديال كأس العالم 2022 الذي تستضيفه قطر حاليًا حتى الـ18 من ديسمبر الجاري.

النصيري الصاروخي

ودون حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الخاص بكأس العالم على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، منذ قليل: يوسف النصيري الرجل الصاروخي.

رأسية مميزة

وكان يوسف النصيري قد نجح في تسجيل هدف برأسية مميزة في شباك البرتغال ضمن منافسات الدور ربع النهائي، ليرفع رصيده إلى 3 أهداف بالمونديال، ويتصدر قائمة مميزة.

ويستعد منتخب المغرب الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره الفرنسي، مساء يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس العالم.