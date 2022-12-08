استئصال ورم سريع الانتشار من فك مريضة في بريدة

تمكن الفريق الطبي المتخصص في جراحة الوجه والفكين في مستشفى بريده المركزي – بفضل الله – من إنهاء معاناة مريضه لديها ورم عنيف وسريع الانتشار بالفك السفلي مصاحب بتورم في الخد وجانب الوجه، عبر إجراء تدخل جراحي دقيق ونوعي باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد.

جراحة دقيقة

وأوضح تجمع القصيم الصحي أن المريضة حضرت إلى قسم الطوارئ وكانت تعاني من ألم وتورم بالفك والوجه وبعد عمل الفحوصات الطبية اللازمة والتصوير بالأشعة تبين أن لديها ورماً في الفك السفلي.

وتم تحضير المريضة ووضع خطة علاجية وعمل تصميم ثلاثي الأبعاد للفك والورم وعظام الحوض وتحديد مكان قطع العظام بدقة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد والمحاكاة الافتراضية.