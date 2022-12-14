استئناف دوري روشن السعودي بـ3 مباريات غدًا

يعود دوري روشن السعودي، يوم غد الخميس، بـ3 مباريات، بعد توقف استمر لـ60 يومًا، لمشاركة منتخب السعودية الأول لكرة القدم في كأس العالم 2022.

مباريات الغد

وتنطلق منافسات الجولة التاسعة، بمواجهتين عند الساعة 3:30 مساء، حيث يلعب ضمك ضد الاتفاق على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ويواجه فريق الخليج نظيره الفيحاء على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي.

وفي ثالث مباريات من دوري روشن السعودي غدًا، يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون ضد نظيره العدالة عند الساعة السادسة مساء، على استاد مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية.

وكان من المقرر أن يواجه الوحدة فريق الفتح، ويلعب الشباب والاتحاد غدًا أيضًا، قبل أن تعلن لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن تأجيل المواجهتين، لمشاركة لاعبين من الاتحاد والوحدة في مونديال قطر 2022.

ترتيب دوري روشن السعودي

وقبل انطلاق الجولة التاسعة، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بصدارة الترتيب برصيد 22 نقطة، يليه النصر بـ19 نقطة، ثم الاتحاد برصيد 18 نقطة، يليه الهلال بـ17 نقطة، بالتساوي مع التعاون.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز السادس برصيد 15 نقطة، بالتساوي مع الطائي، ثم الفتح برصيد 12 نقطة، يليه أبها بـ10 نقاط، ويحتل الاتفاق المركز العاشر برصيد 9 نقاط، متساويًا مع الرائد.

ويحتل الوحدة المركز الـ12 برصيد 7 نقاط، ثم العدالة بـ4 نقاط، بالتساوي مع الخليج، يليه الفيحاء بنقطتين، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد نقطة واحدة.