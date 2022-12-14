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في نصف نهائي مونديال 2022

استاد البيت مستعد لاستمرار معجزة المغرب

2022-12-14 الساعة 4:33
استاد البيت مستعد لاستمرار معجزة المغرب
المواطن - مروة نبيل

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تنتظر الجماهير مباراة المغرب ضد فرنسا في كأس العالم 2022، وسط تمنيات بمواصلة تألق أسود الأطلس والتأهل إلى النهائي.

المغرب تصطدم بمنتخب فرنسا

ويحتضن استاد البيت، اليوم الأربعاء، مواجهة أسود الأطلس ضد منتخب فرنسا عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مونديال قطر 2022.

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موعد مباراة فرنسا ضد المغرب والقنوات الناقلة

منتخب المغرب
لاعبو أسود الأطلس – المصدر fifa

وخاض منتخب المغرب الأول لكرة القدم مشوارًا طويلًا حتى التأهل إلى الدور نصف النهائي، حيث صعد في صدارة مجموعته؛ ليُحقق مفاجآت بالإطاحة بمنتخبي إسبانيا بركلات الترجيح والبرتغال بهدف دون رد.

على الجانب الآخر، يسير منتخب فرنسا الأول لكرة القدم بشكل مميز، وتجاوز بولندا وإنجلترا في الأدوار الإقصائية، ويأمل خطف بطاقة التأهل إلى النهائي؛ والمنافسة على لقب المونديال للمرة الثانية على التوالي.

منتخب فرنسا 1
لاعبو فرنسا – المصدر @FrenchTeam

استاد البيت جاهز للمواجهة

وحفز حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” الجماهير العربية قبل مواجهة اليوم، ونشر مقطع فيديو، وعلق قائلًا: “استاد البيت مستعد الليلة لاستمرار المعجزة المغربية”.

ويحتضن استاد البيت لـ68 ألفًا و895 مشجعًا، وقد تتغير سعته في بعض المباريات، واستوحي تصميمه من بيت الشعر الذي سكنه أهل البادية، وجاء هيكله الخارجي على شكل الخيمة بشكل مميز.

ويأمل أسود الأطلس في استمرار تواجد الحضور الجماهيري الكبير على استاد البيت، لدعم وتحفيز اللاعبين لتجاوز عقبة فرنسا، وتحقيق الحلم التاريخي بالتأهل إلى النهائي ومواجهة منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم.

جماهير المغرب
جماهير أسود الأطلس – المصدر @fifaworldcup_ar

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