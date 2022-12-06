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استضاف 7 مباريات بكأس العالم

استاد 974 يودع المونديال بعد مباراة السامبا وكوريا الجنوبية

2022-12-06 الساعة 11:47
استاد 974 يودع المونديال بعد مباراة السامبا وكوريا الجنوبية
المواطن - متابعة

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ودع استاد 974 بطولة كأس العالم قطر 2022، مساء أمس الاثنين، حيث سيتم تفكيك الاستاد بالكامل بعد أن انتهى مشواره في البطولة، باستضافة مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في دور ال 16، بعد أن استضاف 7 مباريات من النسخة الحالية لكأس العالم.

ملعب 974

فوز السامبا

وانتهت مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية، أمس الاثنين، بفوز نجوم السامبا بنتيجة 4-1 ضمن مباريات دور الـ16 بكأس العالم 2022، وبهذا اللقاء يكون الاستاد انتهت مهمته بالمونديال.

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ملعب 974
استاد 974 – المصدر fifa

مواصفات مميزة

وتم بناء الملعب خصيصًا لاحتضان مباريات كأس العالم قطر 2022، ويتسع لـ40 ألف متفرج، وتم افتتاحه في 30 نوفمبر 2021.

الملعب سمي بهذا الاسم بعد استخدام 974 حاوية شحن بحرية في بنائه بمنطقة رأس أبوعبود، وكذلك 974 هو رمز الاتصال الدولي الخاص بدولة قطر.

ودخل الاستاد التاريخ كونه أول ملعب قابل للفك والتركيب في العالم.

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