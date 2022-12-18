استبعاد أكونيا من تشكيل الأرجنتين الأساسي

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قرر المدير الفني لمنتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، ليونيل سكالوني استبعاد ماركوس أكونيا من التشكيل الرسمي لنهائي كأس العالم 2022.
ولفتت شبكة Tyc Sports إلى أن ماركوس أكونيا الذي تم إعلان وجوده في التشكيلة الرسمية لنهائي مونديال قطر 2022، تعرض لمشكلة بدنية ولن يكون يستطيع المشاركة في المباراة.
ودفع سكالوني بالنجم نيكولاس تاجليافيكو بدلًا من أكونيا في التشكيل الأساسي لمنتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم.
وتُقام مباراة فرنسا ضد الأرجنتين في نهائي مونديال قطر 2022 على استاد لوسيل، بعد قليل، ودفع المديران الفنيان بالقوة الضاربة منذ البداية، أملًا في تسجيل هدف مبكر وتسهيل مهمته في الفوز.
وجاء تشكيل فرنسا في مباراة اليوم، كالتالي؛ هوجو لوريس، جويل كوندي، رافائيل فاران، دايوت أوباميكانو، ثيو هيرنانديز، أنطوان جريزمان، أوريلين تشواميني، آدريان رابيو، مبابي، أوليفيه جيرو وعثمان ديمبلي.
على الجانب الآخر، جاء تشكيل منتخب التانغو، كالتالي؛ إيميليانو مارتينيز، مولينا، كريستيان روميرو، أوتاميندي، تاجليافيكو، دي بأول، إنزو فرنانديز، ماك أليستر، ليونيل ميسي، دي ماريا وجوليان ألفاريز.