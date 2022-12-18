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بعد تعرضه لإصابة

استبعاد أكونيا من تشكيل الأرجنتين الأساسي

2022-12-18 الساعة 5:48
استبعاد أكونيا من تشكيل الأرجنتين الأساسي
المواطن - فريق التحرير

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قرر المدير الفني لمنتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، ليونيل سكالوني استبعاد ماركوس أكونيا من التشكيل الرسمي لنهائي كأس العالم 2022.

استبعاد أكونيا

ولفتت شبكة Tyc Sports إلى أن ماركوس أكونيا الذي تم إعلان وجوده في التشكيلة الرسمية لنهائي مونديال قطر 2022، تعرض لمشكلة بدنية ولن يكون يستطيع المشاركة في المباراة.

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ودفع سكالوني بالنجم نيكولاس تاجليافيكو بدلًا من أكونيا في التشكيل الأساسي لمنتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم.

منتخب الأرجنتين
تشكيل التانغو – المصدر @Argentina

نهائي كأس العالم

وتُقام مباراة فرنسا ضد الأرجنتين في نهائي مونديال قطر 2022 على استاد لوسيل، بعد قليل، ودفع المديران الفنيان بالقوة الضاربة منذ البداية، أملًا في تسجيل هدف مبكر وتسهيل مهمته في الفوز.

منتخب فرنسا في مونديال 2022
لاعبو فرنسا – المصدر @fifaworldcup_ar

وجاء تشكيل فرنسا في مباراة اليوم، كالتالي؛ هوجو لوريس، جويل كوندي، رافائيل فاران، دايوت أوباميكانو، ثيو هيرنانديز، أنطوان جريزمان، أوريلين تشواميني، آدريان رابيو، مبابي، أوليفيه جيرو وعثمان ديمبلي.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل منتخب التانغو، كالتالي؛ إيميليانو مارتينيز، مولينا، كريستيان روميرو، أوتاميندي، تاجليافيكو، دي بأول، إنزو فرنانديز، ماك أليستر، ليونيل ميسي، دي ماريا وجوليان ألفاريز.

منتخب الأرجنتين
لاعبو التانغو – المصدر @Argentina

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