استبعاد 5 حالات من المنافسة في مهرجان الإبل

أعلن نادي الإبل استبعاد 5 حالات من المنافسة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في دورته السابعة.

رصد 5 حالات عبث

وقال الحساب الرسمي للنادي في تغريدة على موقع تويتر: رصد 5 حالات عبث في فئة شلفا ولي العهد للون الشقح، وتم استبعادها من المنافسة، وتم قبول حالتي استئناف.

تجربة استثنائية

يستقبل مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة التي انطلقت فعالياتها تحت شعار همة طويق، زواره عبر 4 بوابات إلكترونية، حيث حرصت من خلالها إدارة المهرجان على تقديم تجربة استثنائية للزوار على مختلف الأصعدة، مطوعةً الوسائل التقنية لإسهام في تنظيم عملية الدخول، بما يضمن الراحة للزائر والزائرة وتجنب الجميع من مشكلات عديدة قد يتسبب بها تزاحم الزوار عند البوابات خدمة وراحة للجميع، واستيعاب الأعداد الكبيرة التي يشهدها المهرجان من الزوار.

موروث ثقافي

يحاكي المهرجان الموروث الثقافي السعودي عبر مجموعة من الأنشطة والفعاليات المصاحبة التي حرصت إدارة المهرجان على إظهارها بالشكل الواقعي، بما يعكس عراقة تاريخ الجزيرة العربية، وما تشكله الإبل من معانٍ مختلفة لدى أبناء المملكة.