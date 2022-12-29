استبعاد 7 حالات من المنافسة في مهرجان الإبل

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أعلن نادي الإبل رصد 7 حالات عبث، وتم استبعادها من المنافسة في مهرجان الإبل بنسخته السابعة.
وقال نادي الإبل في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الخميس: رصد 7 حالات عبث في فئة شلفا ولي العهد للون الحمر، وتم استبعادها من المنافسة.
وأشار النادي إلى أنه تم قبول حالة استئناف واحدة.
يستقبل مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة التي انطلقت فعالياتها تحت شعار همة طويق، زواره عبر 4 بوابات إلكترونية، حيث حرصت من خلالها إدارة المهرجان على تقديم تجربة استثنائية للزوار على مختلف الأصعدة، مطوعةً الوسائل التقنية لإسهام في تنظيم عملية الدخول، بما يضمن الراحة للزائر والزائرة وتجنب الجميع من مشكلات عديدة قد يتسبب بها تزاحم الزوار عند البوابات خدمة وراحة للجميع، واستيعاب الأعداد الكبيرة التي يشهدها المهرجان من الزوار.
يحاكي المهرجان الموروث الثقافي السعودي عبر مجموعة من الأنشطة والفعاليات المصاحبة التي حرصت إدارة المهرجان على إظهارها بالشكل الواقعي، بما يعكس عراقة تاريخ الجزيرة العربية، وما تشكله الإبل من معانٍ مختلفة لدى أبناء المملكة.