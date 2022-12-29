Icon

توقعات بحالة جوية من عدم الاستقرار بالسعودية حتى 7 يناير Icon مشاجرة بالسيوف داخل مستشفى بالكويت Icon النيابة: إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال لجنايته على أنشطة السوق المالية Icon متعة وإثارة في مهرجان الرياض للألعاب و”المواطن” توثق بلقطات مميزة Icon نزاهة تباشر قضايا جنائية منها ضابطان وموظفون حصلوا على رشاوى بالآلاف Icon الثلوج تعانق جبال اللوز وتشكل وجهة سياحية لزواره Icon 4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين Icon حفر الباطن تحت زخات المطر منذ الصباح Icon المملكة المصدر الموثوق والآمن لإمدادات الطاقة إلى العالم Icon فرق إنجاد تعثر على مفقودين بالقرب من مشذوبة بالرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
قبول حالة استئناف واحدة

استبعاد 7 حالات من المنافسة في مهرجان الإبل

2022-12-29 الساعة 9:27
استبعاد 7 حالات من المنافسة في مهرجان الإبل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن نادي الإبل رصد 7 حالات عبث، وتم استبعادها من المنافسة في مهرجان الإبل بنسخته السابعة.

قد يهمّك أيضاً
Img

الفيضانات تجرف المنازل والمحاصيل والحيوانات في الفلبين

Img

إنفاذ يقيم 14 مزادًا لبيع 77 عقارًا بعدة مناطق

وقال نادي الإبل في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الخميس: رصد 7 حالات عبث في فئة شلفا ولي العهد للون الحمر، وتم استبعادها من المنافسة.

قبول حالة استئناف واحدة

وأشار النادي إلى أنه تم قبول حالة استئناف واحدة.

تجربة استثنائية

يستقبل مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة التي انطلقت فعالياتها تحت شعار همة طويق، زواره عبر 4 بوابات إلكترونية، حيث حرصت من خلالها إدارة المهرجان على تقديم تجربة استثنائية للزوار على مختلف الأصعدة، مطوعةً الوسائل التقنية لإسهام في تنظيم عملية الدخول، بما يضمن الراحة للزائر والزائرة وتجنب الجميع من مشكلات عديدة قد يتسبب بها تزاحم الزوار عند البوابات خدمة وراحة للجميع، واستيعاب الأعداد الكبيرة التي يشهدها المهرجان من الزوار.

موروث ثقافي

يحاكي المهرجان الموروث الثقافي السعودي عبر مجموعة من الأنشطة والفعاليات المصاحبة التي حرصت إدارة المهرجان على إظهارها بالشكل الواقعي، بما يعكس عراقة تاريخ الجزيرة العربية، وما تشكله الإبل من معانٍ مختلفة لدى أبناء المملكة.

 

 

 

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة بفروع شركة معادن
وظائف

وظائف شاغرة بفروع شركة معادن

وظائف
ألمانيا تطهر الجيش بعد مؤامرة الانقلاب
العالم

ألمانيا تطهر الجيش بعد مؤامرة الانقلاب

العالم
سماء غائمة وأمطار رعدية على 7 مناطق
السعودية اليوم

سماء غائمة وأمطار رعدية على 7 مناطق

السعودية اليوم
التشكيل الرسمي لمباراة هولندا وأمريكا بدور الـ16
الرياضة

التشكيل الرسمي لمباراة هولندا وأمريكا بدور الـ16

الرياضة
المها العربي في محمية نيوم لأول مرة...
أخبار رئيسية

المها العربي في محمية نيوم لأول مرة...

أخبار رئيسية
حساب المواطن: 6 خطوات للإفصاح عن عوائد...
السعودية اليوم

حساب المواطن: 6 خطوات للإفصاح عن عوائد...

السعودية اليوم
الفاشينستا مروج الرحيلي في ورطة
مشاهير

الفاشينستا مروج الرحيلي في ورطة

مشاهير
الزكاة تحدد ضوابط استيراد الأدوية والسماح بدخولها...
السعودية اليوم

الزكاة تحدد ضوابط استيراد الأدوية والسماح بدخولها...

السعودية اليوم