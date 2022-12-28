استخراج الكهرباء من الدماغ عن طريق الرمل معلومة مغلوطة

أوضح الدكتور عمرو مؤمنة، استشاري مخ وأعصاب، حقيقة استخراج الكهرباء من الدماغ عن طريق الرمل.

استخراج الكهرباء من الدماغ بالرمل

يشار إلى أن هناك مقطع فيديو متداول يزعم موثقه أن الرمل يساعد على استخراج الكهرباء من الدماغ.

وبحسب المقطع الذي عرضه برنامج سيدتي على قناة روتانا خليجية، يظهر شخص يسير حافي القدمين على الرمل، ثم يسجد على الأرض، مشيرًا إلى أن وضعية السجود على الرمل تساعد على استخراج الكهرباء من الجسم.

معلومة غير صحيحة

بدوره، علق الدكتور عمرو مؤمنة، خلال لقاء له مع البرنامج، أن هذه معلومة مغلوطة وغير صحيحة تمامًا.