استخراج الكهرباء من الدماغ عن طريق الرمل معلومة مغلوطة

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أوضح الدكتور عمرو مؤمنة، استشاري مخ وأعصاب، حقيقة استخراج الكهرباء من الدماغ عن طريق الرمل.
استخراج الكهرباء من الدماغ عن طريق الرمل؟..قد يهمّك أيضاً
د. عمرو مؤمنه – استشاري مخ وأعصاب وسكتات دماغية يرد على هذا الادعاء@AmrMouminah#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/MlA0Z8Fqv7
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 28, 2022
يشار إلى أن هناك مقطع فيديو متداول يزعم موثقه أن الرمل يساعد على استخراج الكهرباء من الدماغ.
وبحسب المقطع الذي عرضه برنامج سيدتي على قناة روتانا خليجية، يظهر شخص يسير حافي القدمين على الرمل، ثم يسجد على الأرض، مشيرًا إلى أن وضعية السجود على الرمل تساعد على استخراج الكهرباء من الجسم.
بدوره، علق الدكتور عمرو مؤمنة، خلال لقاء له مع البرنامج، أن هذه معلومة مغلوطة وغير صحيحة تمامًا.