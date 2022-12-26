Icon

فرق إنجاد تعثر على مفقودين بالقرب من مشذوبة بالرياض Icon تأجيل بداية الحصة الأولى إلى التاسعة صباحًا في مدارس تبوك Icon نائب أمير نجران يتفقد وحدات وآليات لواء الملك عبدالعزيز الآلي Icon بدء تصاريح المخيمات في أراضي الغطاء النباتي والمتنزهات Icon صورة فضائية.. نصف سماء السعودية مغطاة بالغيوم Icon بدء صرف تعويضات العقارات المحيطة بمشروع الملك سلمان لتوسعة مسجد قباء Icon موجز “المواطن” ليوم الأحد 25 ديسمبر Icon أكثر من 150 براند في معرض العطور وجولة مميزة بعدسة “المواطن” Icon دفع 516 مليون ريال إيجارات لسكان الأحياء المطورة بجدة Icon الصندوق العقاري: إيداع 900 مليون ريال في حسابات مُستفيدي سكني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
بعد عاصفة وُصفت بالتاريخية

استخراج سيارات مدفونة تحمل أطنانًا من الثلوج في بفالو الأمريكية

2022-12-26 الساعة 11:18
استخراج سيارات مدفونة تحمل أطنانًا من الثلوج في بفالو الأمريكية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثق مقطع فيديو لحظات لاستخراج سيارات مدفونة تحت جبال من الثلوج في بفالو بنيويورك، بعد العاصفة الثلجية التي وُصفت بأنها تاريخية.

وبحسب الفيديو، شوهد عمال الإنقاذ وهم يستخرجون السيارات المدفونة، محملة بأطنان من الثلوج، حيث وصل ارتفاع الثلوج 3 أمتار غطت فيها البيوت والمتاجر والسيارات ووصلت درجة الحرارة إلى -40.

قد يهمّك أيضاً
Img

تشكيل قمة الاتحاد والشباب

Img

الإعلان عن قائمة الأخضر المشاركة بخليجي 25 الثلاثاء المقبل

خسائر بشرية

ولقي أكثر من 50 شخصًا مصرعهم على مدار الساعات القليلة الماضية بالولايات المتحدة؛ بسبب شدة البرد والثلوج التي ضربت البلاد.

وتعاني منطقة شمال الولايات المتحدة الأمريكية، من انخفاض شديد في درجات الحرارة، وإعصار أدى إلى سقوط الثلوج على ولاية بافلو ونيو يورك.

وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن هناك العديد من حالات الوفاة وقعت بسبب تجمد المواطنين في سياراتهم من الصقيع الشديد، واصفةً نيويورك بـ ساحة الحرب بسبب سقوط الوفيات بهذا الكم بشكل مفاجئ.

وتعمل السلطات الأمريكية الآن، على إخلاء المواطنين من منازلهم؛ بسبب الظروف الطارئة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فيفا: 4 طقوس لـ وليد الركراكي لكتابة...
آخر الاخبار

فيفا: 4 طقوس لـ وليد الركراكي لكتابة...

آخر الاخبار
إنجاد: العثور على أحد مفقودي أم رضمة...
السعودية اليوم

إنجاد: العثور على أحد مفقودي أم رضمة...

السعودية اليوم
إصابة صادمة للمنتخب الفرنسي قبل مواجهة المغرب
كأس العالم

إصابة صادمة للمنتخب الفرنسي قبل مواجهة المغرب

كأس العالم
سيلين ديون تكشف إصابتها بمرض يحول الإنسان...
العالم

سيلين ديون تكشف إصابتها بمرض يحول الإنسان...

العالم
نجم منتخب فرنسا يعتزل كرة القدم
الرياضة

نجم منتخب فرنسا يعتزل كرة القدم

الرياضة
أمير الرياض ونائبه يطلعان على منجزات نادي...
السعودية اليوم

أمير الرياض ونائبه يطلعان على منجزات نادي...

السعودية اليوم
توقع عواصف رعدية وأمطار غزيرة وتساقط البرد...
آخر الاخبار

توقع عواصف رعدية وأمطار غزيرة وتساقط البرد...

آخر الاخبار
انطلاق قمة مصرية أردنية عراقية في عمان
العالم

انطلاق قمة مصرية أردنية عراقية في عمان

العالم