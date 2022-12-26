استخراج سيارات مدفونة تحمل أطنانًا من الثلوج في بفالو الأمريكية

وثق مقطع فيديو لحظات لاستخراج سيارات مدفونة تحت جبال من الثلوج في بفالو بنيويورك، بعد العاصفة الثلجية التي وُصفت بأنها تاريخية.

وبحسب الفيديو، شوهد عمال الإنقاذ وهم يستخرجون السيارات المدفونة، محملة بأطنان من الثلوج، حيث وصل ارتفاع الثلوج 3 أمتار غطت فيها البيوت والمتاجر والسيارات ووصلت درجة الحرارة إلى -40.

خسائر بشرية

ولقي أكثر من 50 شخصًا مصرعهم على مدار الساعات القليلة الماضية بالولايات المتحدة؛ بسبب شدة البرد والثلوج التي ضربت البلاد.

وتعاني منطقة شمال الولايات المتحدة الأمريكية، من انخفاض شديد في درجات الحرارة، وإعصار أدى إلى سقوط الثلوج على ولاية بافلو ونيو يورك.

وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن هناك العديد من حالات الوفاة وقعت بسبب تجمد المواطنين في سياراتهم من الصقيع الشديد، واصفةً نيويورك بـ ساحة الحرب بسبب سقوط الوفيات بهذا الكم بشكل مفاجئ.

وتعمل السلطات الأمريكية الآن، على إخلاء المواطنين من منازلهم؛ بسبب الظروف الطارئة.