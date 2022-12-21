استخراج 4 كجم شعر من معدة فتاة بالطائف

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نجح الفريق الطبي بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، اليوم الأربعاء، في إجراء عملية ناجحة لاستخراج 4 كيلوجرامات من الشعر من معدة فتاة.
وأوضحت صحة الطائف على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن الفتاة كانت تعاني انسدادًا شديدًا في الأمعاء وبالفحوصات تبين وجود كتلة في المعدة استدعت التدخل الجراحي.
وأكدت صحة الطائف أن الحالة نادرة، وتصيب من 0.06% إلى 4% في العالم فقط، وأقل من النصف منهم من يحتاجون إلى تدخل جراحي.
وتعد مثل هذه الحالات نادرة وتحدث خاصةً بين المراهقات اللاتي يقمن بابتلاع شعر الرأس، والبعض منهن ربما يتعرضن لضغوط نفسية تتسبب في مثل هذه التصرفات؛ لذا يطالب الخبراء الوالدين بالمتابعة والتقرب من أطفالهم، وملاحظة ما يستجدّ دائمًا في سلوكهم، وعدم تجاهل شكواهم.