استشاري: الجلطات القلبية تصيب الرجال أكثر من النساء لأن قلوبهم حساسة

قال استشاري طب الأسرة والمجتمع والتعليم الطبي الدكتور عواد الذايدي، إن الجلطات القلبية تصيب الرجال أكثر من النساء، نظرًا لأن قلب الرجل “حساس”.

أسباب جينية

وأوضح الذايدي في تصريحات لنشرة “النهار” المذاعة على قناة “الإخبارية”، أن الرجال أكثر إصابة بجلطات القلب عن النساء، على الرغم من أن الفئة الأخيرة تصاب بأغلب الأمراض بشكل عام.

وأرجع إصابة الرجال بالجلطات أكثر من النساء، إلى أسباب جينية، فقلب الرجل حساس وضعيف، ولهذا أصبحت عوامل الخطورة التي تؤدي للإصابة بجلطات القلب هو أن تكون رجلًا، فضلًا عن زيادة العمر، المدخنين، والضغوط النفسية، والسمنة، والإصابة بالضغط والسكر.

السهر وجلطات القلب

وكان استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، ‏الدكتور خالد النمر، حذر في وقت سابق من خطورة السهر على صحة القلب.

وقال النمر، عبر حسابه بموقع “تويتر”، إن السهر ‎يرفع الضغط ‏ويقلل التركيز، ويسبب التوتر، ويزيد حدوث جلطات ‏القلب على المدى البعيد.‏

ولفت أيضًا إلى أن من أكثر أسباب الإصابة بجلطات القلب؛ ارتفاع الدهون الثلاثية.