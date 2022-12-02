استشاري: المنشطات الجنسية لا تؤثر على الخصوبة

تحدث استشاري جراحة أورام المسالك البولية والعقم والذكورة الدكتور نايف الدهام، عن حقيقة تأثير المنشطات الجنسية على الخصوبة.

وقال الدكتور نايف الدهام في لقاء لبرنامج سيدتي الذي يذاع على قناة روتانا خليجية: إن الفياجرا والمنشطات الجنسية ليس لها تأثير على الخصوبة، حتى لو على المدى البعيد.

أدوية مختلفة

وأضاف استشاري جراحة أورام المسالك البولية والعقم والذكورة، أنها أدوية تعمل على أجهزة مختلفة عن الجهاز التناسلي، أو العضو الذكري نفسه.

وأردف الدكتور نايف الدهام أن هناك أدوية تستخدم في صالات الجيم، والتي تسمى الهرمونات وتعمل على بناء الجسم، لكنها تؤثر بشكل كبير على تقليل الخصوبة.