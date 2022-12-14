استشاري: خلط المواد المخدرة تؤدي لوفاة المتعاطي

أكد استشاري علم السموم في وزارة الداخلية العقيد د. عبدالعزيز الدلقان، أن مخاطر المواد المخدرة أصبحت كبيرة جدًّا في الفترات الأخيرة.

مصادر مختلفة

وأضاف الدلقان، بمداخلة لـ”قناة الإخبارية”، أن تلك الخطورة سببها اختلاف محتويات المخدرات من شحنة إلى أخرى؛ لأنها تأتي من مصادر مختلفة.

وأشار الدلقان إلى أن مصنّعي المخدرات يقومون بخلطها بمواد أو مخدرات أخرى لزيادة الوزن أو الربح المادي أو زيادة التأثير والفاعلية أقوى؛ ما يؤدي إلى وفاة المتعاطي بجرعة زائدة.