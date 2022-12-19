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القبض على المتورطين بقتل الدلابيح

استشهاد ثلاثة رجال شرطة أردنيين خلال مداهمات

2022-12-19 الساعة 1:23
استشهاد ثلاثة رجال شرطة أردنيين خلال مداهمات
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، اليوم الاثنين، استشهاد ثلاثة من عناصرها وإصابة خمسة آخرين خلال مداهمة مشتبه به بمقتل العميد عبدالرزاق الدلابيح.

قتل المشتبه به

وقالت المديرية في بيان مقتضب، إنه تم قتل المشتبه به في قتل الدلابيح، وهو من حملة الفكر التكفيري، وضبط ثمانية أشخاص آخرين، والتحقيقات جارية.

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وكانت مديرية الأمن العام نعت، الخميس الماضي، العقيد عبد الرزاق عبد الحافظ الدلابيح نائب مدير شرطة محافظة معان، إثر تعرضه للإصابة بعيار ناري في منطقة الرأس أثناء تعامله مع أعمال شغب كانت تقوم بها مجموعة من المخربين والخارجين عن القانون في منطقة الحسينية في محافظة معان.

الملك يقدم العزاء

وشارك الآلاف من الأردنيين وسط صدمة كبيرة بتشييع جثمان الدلابيح، كما قدم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والأمير الحسن ورئيس هيئة الأركان المشتركة ورئيس الديوان الملكي واجب العزاء.

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