استشهاد فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال

سقط شابان فلسطينيان، فجر الخميس، برصاص قوات إسرائيلية في مخيم جنين بالضفة الغربية.

هوية القتلى

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر طبية قولها إن الشابين نعيم جمال الزبيدي (27 عامًا) ومحمد أيمن السعدي (26 عامًا)، قتلا برصاص إسرائيلي.

فيما أصيب شخص ثالث بشظايا في الوجه، ولا تزال حالته مستقرة.

مواجهات مستمرة

وبمقتل الزبيدي والسعدي، يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي إلى ثمانية أشخاص منذ الثلاثاء الماضي.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت جنين في وقت سابق لتنفيذ عملية اعتقال، مما فجر مواجهات مع الفلسطينيين في البلدة.

الإضراب الشامل

وخرجت مسيرة حاشدة من أمام مستشفى ابن سينا في جنين، وحمل المشاركون فيها جثمان الشابين الفلسطينيين، وجابوا شوارع المدينة ومخيمها.

وأعلنت حركة فتح وقوى فلسطينية، الإضراب الشامل حدادًا على سقوط القتلى وتنديدًا بالعنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.