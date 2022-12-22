استشهاد فلسطيني وإصابة أربعة خلال اقتحامات بالضفة

استشهد شاب فلسطيني، فجر اليوم الخميس، وأصيب أربعة بالرصاص، خلال عملية اقتحام واسعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت مدينة نابلس شمال الضفة الغربية .

اقتحامات واسعة

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد الشاب أحمد دراغمة في العشرينات من عمره برصاص الاحتلال الإسرائيلي، وإصابة أربعة آخرين، خلال اقتحام عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية لمدينة نابلس، لافتاً النظر إلى أن قوات الاحتلال استهدفت الأطقم الطبية، بإطلاق النار عليها أثناء إسعاف الجرحى.

في السياق ذاته، أفادت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال أغلقت عدة طرق في نابلس بالسواتر الترابية، واعتلى قناصة من جنود الاحتلال عدة منازل وأطلقوا النار تجاه الفلسطينيين، بالتزامن مع عملية اقتحام عشرات المستوطنين للمدينة.

إصابات بالرصاص

أصيب العديد من الفلسطينيين برصاص خلال اقتحام جيش الاحتلال الغاشم لمدينتي أريحا وبيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن شاباً فلسطينياً أصيب برصاص الاحتلال الغاشم خلال اقتحام مخيم عين السلطان بمدينة أريحا، فيما أصيب آخرون في اقتحام جيش الاحتلال الغاشم لقرية حوسان غرب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.

من جانبها أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن جرافات الاحتلال اقتلعت، مساء أمس الأربعاء، عشرات أشجار الزيتون غرب مدينة بيت لحم، في إطار مخططاتها المستمرة لتوسيع المستوطنات.