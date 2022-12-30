استشهاد 3 عناصر شرطة في اعتداء على حاجز أمني بالإسماعيلية

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أكدت وسائل إعلام مصرية أنه تم التصدي لمحاولة استهداف قوة أمنية بمدينة الإسماعيلية ومقتل أحد المهاجمين.
ولقي 3 عناصر شرطة، الجمعة، مصرعهم في اعتداء على حاجز أمني بمدينة الإسماعيلية في مصر، بحسب مصادر أمنية وطبية لوكالة فرانس برس.
وأفادت مصادر أمنية أن سيارتين اقتربتا من الحاجز الأمني المقام في حي السلام السكني ونزل منهما شخصان يحمل كل منهما سلاحًا آليًّا وأطلقا النار باتجاه عناصر الأمن الذين ردوا بقتل أحد المهاجمين وإصابة الآخر الذي لاذ مع ذلك بالفرار.
وترجح المصادر الأمنية أن يكون الهجوم عملًا إرهابيًّا هو الأول من نوعه في مدينة مصرية منذ عدة سنوات باستثناء منطقة شمال سيناء.
ومن جانبها، قالت قناة “إكسترا نيوز” المصرية، الجمعة: إنه تم التصدي لمحاولة استهداف قوة أمنية بمحيط مسجد الصالحين في الإسماعيلية بشمال شرق البلاد.
ولفتت القناة إلى أن أحد العناصر التي نفذت الهجوم لقي حتفه.
وأفادت وسائل إعلام مصرية أن وزارة الداخلية شددت الإجراءات الأمنية في الإسماعيلية بعد الهجوم على كمين، وأعلنت حالة الاستنفار الأمني.
وقامت قوات الأمن بتمشيط المنطقة للبحث عن باقي الجناة الذين فروا في المناطق الصحراوية المتاخمة، فيما تم إغلاق مداخل ومخارج المحافظة.