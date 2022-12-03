استعدادات المدارس للفصل الدراسي الثاني ونصائح مهمة للطلاب

استعدت المدارس والطلاب في جميع المراحل الدراسية للعودة مجددًا غدًا الأحد، لأول يوم من الفصل الدراسي الثاني ومواصلة تحصيلهم العلمي.

استعدادات المدارس

وأعلنت المدارس بجميع المراحل عن جاهزيتها واستعدادها لعودة الطلاب والطالبات، في أول أيام الفصل الدراسي الثاني لعام 1444هـ، وذلك وسط متابعة وزارة التعليم عبر اللجان الإشرافية المختصة والزيارات الميدانية من قبل مسؤولي إدارات ومكاتب التعليم بالمناطق والمحافظات الاستعداد لاستكمال العملية التعليمية، والتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلبة، واستكمال أعمال الصيانة، وتوافر الأدوات والتجهيزات اللازمة لبداية فصل دراسي جديد.

ونشرت إدارة تعليم جدة على حسابها بموقع “تويتر”، صورًا توثق انتهاءها من أعمال الصيانة بالمدارس، قائلة: “استعدادًا لبدء الفصل الدراسي الثاني، ننهي توزيع وإيصال المقررات الدراسية لجميع المدارس، وتستكمل أعمال الصيانة للكهرباء والمكيفات ونظافة المباني، تمهيدًا لاستقبال الطلاب والطالبات”.

كما أوضحت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة أن توقيت الدوام الشتوي ينطلق غدًا، حيث يكون الاصطفاف الصباحي لمدارس (البنين) عند الساعة السابعة وخمسة عشر دقيقة صباحًا، أما الحصة الأولى عند الساعة السابعة والنصف.

بينما تبدأ المدارس المسائية عند الساعة الثانية عشرة وخمس وأربعين دقيقة.

نصائح للطلاب

فيما وجهت عدد من المدارس عبر حساباتها الرسمية بموقع “تويتر”، تهنئة للطلاب والطالبات لعودتهم إلى الدراسة مجددًا، داعين إياهم إلى المواظبة والانتظام فهما الطريق نحو التفوق والنجاح، كما أنهما يساعدان على تقدير قيمة الوقت، الفهم الجيد والإلمام بالدروس، وتحقيق التميز، وتعزيز الثقة بالنفس.

وقالت مدرسة خصيبة الابتدائية التابعة لإدارة القصيم “عزيزي الطالب: مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني نتمنى لكم مزيدًا من التوفيق والنجاح”.

وذكرت متوسطة الفتح التابعة لإدارة الرياض “غدًا يعود طلابنا الأعزاء بعد انقضاء إجازة الفصل الدراسي الأول، وبهم تعود الحياة لأركان المدارس والجامعات والمعاهد والكليات لتكمل خطى النجاح وتخط في الأفاق نجومًا تلمع في أفق السماء يزداد بريقها كلما امتزجت بنور العلم”.

توقع هطول أمطار

وفي سياق متصل، توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار على معظم مناطق المملكة، بالتزامن مع عودة الدراسة غدًا الأحد، مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

وقال حسين القحطاني، المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، إنه من المتوقع هطول أمطار على معظم مناطق الملكة، خاصة القصيم والرياض وحائل والحدود الشمالية وأيضًا الشرقية.

وأضاف القحطاني في تصريحات لقناة “الإخبارية”: “الحالة المطيرة ستبدأ من مساء يوم غد الأحد، وستكون متوسطة في مجملها، وغزيرة في بعض المناطق، وهو ما سيكشفه المركز في تقرير تفصيلي لاحق”، متوقعًا استمرار هذه الحالة لما بعد يوم الثلاثاء المقبل.