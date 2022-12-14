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في ختام مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

استعدادات مُكثفة للصقارين للظفر بـ سيف الملك

2022-12-14 الساعة 12:52
استعدادات مُكثفة للصقارين للظفر بـ سيف الملك
المواطن - واس

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كثف الصقارون السعوديون الذين تأهلوا للمشاركة في شوطي (سيف الملك)، اللذين ينظمهما نادي الصقور السعودي غداً في ختام مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، استعداداتهم وتجهيزهم للصقور والمنافسة بقوة من أجل التتويج باللقب والجائزة الكبرى التي تبلغ أكثر من 1,8 مليون ريال، وذلك بعد فوزهم بكؤوس المؤسس ضمن الأشواط النهائية لمسابقة الملواح (400 متر).

استعدادات مُكثفة

وحول استعداده للمشاركة في شوطي (سيف الملك عبدالعزيز) أوضح الصقار فهد بن عيسى الدوسري، الحاصل على كأس الملك عبدالعزيز لفئة حر قرناس مُلاك أن الاستعداد للمشاركة في (سيف الملك) تختلف تماماً عن مرحلة الأشواط التأهيلية لمسابقة الملواح (400 متر) أو حتى الأشواط النهائية، سواء من حيث شدة المنافسة، أو حتى في الفارق الزمني القصير بين حصد كأس المؤسس ودخول التنافس على الجائزة الكبرى في ختام مهرجان الملك عبدالعزيز، إذ يبدأ الصقارون مرحلة مختلفة وجديدة من الاستعدادات والتجهيزات للمشاركة والتي ستكون فيها المنافسة أقوى وحماسية للغاية.

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من جهته، بين الصقار بدر العرادي، المتوج بكأس الملك عبدالعزيز فئة حر فرخ محترفين، أنه كثف الاستعدادات والتجهيز للصقر بوتيرة متصاعدة حتى يكون الصقر على أتم لياقة وجاهزية، وهذا ما ظهر مع صقره (وجه السعد) الذي حصل على مركز ثانٍ في التأهيلي ليعود ويحصد كأس المؤسس، أو حتى جميع الصقور التي شارك فيها بالمنافسات وتأهلت جميعها للنهائي عدا صقرا واحدا، متوقعاً أن يشهد شوطي (سيف الملك) منافسة قوية بين الصقور من أبطال المملكة.

مرحلة مختلفة

وأضاف أنه منذ اللحظة الأولى للتأهل بدأ مرحلة مختلفة وجديدة من الاستعدادات والتجهيزات للمشاركة في الكؤوس و(سيف الملك)، وذلك من خلال إيصال الصقر إلى أعلى مستوى للياقته البدنية والفنية، والاهتمام بجوانب التغذية والرعاية، موجهًا شكره لنادي الصقور السعودي على جهوده المبذولة في تقديم نسخة مميزة من مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بما تضمنته من أشواط جديدة ساهمت في خدمة الصقارين بشكل كبير.

أما الصقار برغش بن محمد المنصوري، الذي تمكن من الحصول على عدد من كؤوس المؤسس، فأكد أن تجهيزه للصقور للمشاركة في كؤوس المؤسس أو (سيف الملك عبدالعزيز) لم يختلف عن التحضير للأشواط التأهيلية أو المهرجانات والمنافسات التي شارك فيها من قبل، حيث يمنح الراحة والتغذية السليمة للمحافظة على صحة ولياقة الصقر؛ ليكون في أفضل أداء في الميدان.

وأفاد المنصوري إلى أنه يتمنى التوفيق وتحقيق نتائج مميزة في شوطي (سيف الملك)، لا سيما أنها ستكون أكبر جائزة ومصدر فخر وعزة بالنسبة له بالحصول على هذا السيف واللقب الغالي على قلب كل سعودي، متوقعاً أن يشهد الشوطان منافسة ضارية بين كبار صقاري المملكة من الفائزين بكؤوس المؤسس، وأشاد بجهود نادي الصقور السعودي في تنظيم المهرجان، ودعم الصقارين ومجال الصقارة في المملكة.

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