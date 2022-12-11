استعدادات نادي الباطن تحبط جماهيره

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن لتحسين نتائجه بعد استئناف دوري روشن السعودي، إلا أن مستواه في المباريات الودية جاء مخيبًا للآمال.

نتائج الباطن في الوديات

ويخوض الباطن معسكرًا خارجيًا في تركيا، أملًا في تجهيز الفريق الأول لكرة القدم فنيًا وبدنيًا بشكل مميز، لتصحيح الأخطاء قبل عودة دوري روشن السعودي.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن مبارياته الودية بمواجهة ليبايا اللاتفي، وخسر بهدف دون رد، قبل أن يواجه غازي عنتاب التركي، وخسر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

واختتم الباطن مبارياته الودية، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ألانيا سبور التركي بالأمس، وخسر بهدف دون رد، وينتظر أن يعود إلى السعودية، بعد غد الثلاثاء، استعدادًا لعودة المنافسات الرسمية.

وجاءت نتائج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن خلال فترة التوقف الحالية محبطة لجماهيره، التي كانت تطمح في التحضير جيدًا واستعادة المستوى المعهود، خوفًا من الاستمرار في سلسلة النتائج السلبية والدخول في دوامة الهبوط.

نادي الباطن ضد الهلال

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الباطن على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

ويحتل الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 17 نقطة، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن الترتيب برصيد نقطة واحدة.