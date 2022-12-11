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قبل استئناف دوري روشن

استعدادات نادي الباطن تحبط جماهيره

2022-12-11 الساعة 12:45
استعدادات نادي الباطن تحبط جماهيره
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن لتحسين نتائجه بعد استئناف دوري روشن السعودي، إلا أن مستواه في المباريات الودية جاء مخيبًا للآمال.

نتائج الباطن في الوديات

ويخوض الباطن معسكرًا خارجيًا في تركيا، أملًا في تجهيز الفريق الأول لكرة القدم فنيًا وبدنيًا بشكل مميز، لتصحيح الأخطاء قبل عودة دوري روشن السعودي.

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الباطن وليبايا
مباراة الباطن وليبايا – المصدر @albatinclub

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن مبارياته الودية بمواجهة ليبايا اللاتفي، وخسر بهدف دون رد، قبل أن يواجه غازي عنتاب التركي، وخسر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

نادي الباطن وغازي عنتاب
مباراة الباطن وغازي عنتاب – المصدر @albatinclub

واختتم الباطن مبارياته الودية، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ألانيا سبور التركي بالأمس، وخسر بهدف دون رد، وينتظر أن يعود إلى السعودية، بعد غد الثلاثاء، استعدادًا لعودة المنافسات الرسمية.

وجاءت نتائج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن خلال فترة التوقف الحالية محبطة لجماهيره، التي كانت تطمح في التحضير جيدًا واستعادة المستوى المعهود، خوفًا من الاستمرار في سلسلة النتائج السلبية والدخول في دوامة الهبوط.

الباطن وألانيا سبور
مباراة الباطن وألانيا سبور – المصدر @albatinclub

نادي الباطن ضد الهلال

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الباطن على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

ويحتل الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 17 نقطة، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن الترتيب برصيد نقطة واحدة.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

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