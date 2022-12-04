استقالة رئيس المكتب المشرف على أجهزة الشرطة البريطانية

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أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا بريفرمان، في نهاية الأسبوع، استقالة مايكل لوكوود، رئيس المكتب المستقل لشؤون الشرطة (آي أو بي سي) الذي يشرف على أجهزة الشرطة البريطانية.
الاستقالة جاءت بسبب خضوعه لتحقيق جنائي في تهم قديمة، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.
وأعلن لوكوود رحيله الفوري لأسباب شخصية وعائلية، لكن وزيرة الداخلية أوضحت أن استقالته جاءت في أجواء من أزمة ثقة في الشرطة البريطانية.