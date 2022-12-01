استقالة مدرب بلجيكا بعد توديع FIFAWorldCup Qatar 2022™

أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم- قبل قليل- عن استقالة المدرب الإسباني روبيرتو مارتينيز من تدريب منتخب بلجيكا بعد الإقصاء من دور المجموعات في بطولة FIFAWorldCup Qatar 2022™.

وذكر الحساب الرسمي لـ الاتحاد البلجيكي لكرة القدم عبر “تويتر” أن مارتينيز قرر الاستقالة والرحيل عن تدريب منتخب الشياطين الحمر بعد الفشل في العبور لدور ثمن النهائي في مونديال قطر.

إنجاز وحيد لـ مارتينيز مع بلجيكا

وكان روبيرتو مارتينيز تولى تدريب منتخب بلجيكا خلال الفترة من عام 2016 إلى 2022، وحصل مع المنتخب البلجيكي على الميدالية البرونزية في كأس العالم 2018 في روسيا.

يذكر أن منتخب بلجيكا كان تعادل مع منتخب كرواتيا سلبًا اليوم في الجولة الثالثة، بعد أن فاز على كندا في الجولة الأولى ثم خسر من المنتخب المغربي في الجولة الثانية.

ولم يظهر المنتخب البلجيكي بقوته في الشوط الأول، وسط أداء هادئ من قبل المنتخب الكرواتي لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي.

بلجيكا تودع FIFAWorldCup Qatar 2022™

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، أهدر روميلو لوكاكو فرصة التقدم للمنتخب البلجيكي في الدقيقة الـ89 بعد أن استلم الكرة بشكل خاطئ.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، ليُصبح رصيد كرواتيا خمس نقاط في المركز الثاني في المجموعة السادسة، وتتأهل مع المغرب المتصدرة لدور الستة عشر في FIFAWorldCup Qatar 2022™، بينما أصبح رصيد منتخب بلجيكا 4 نقاط في المركز الثالث في المجموعة السادسة.

جدير بالذكر أن الجماهير البلجيكية كانت قامت بأعمال شغب في العاصمة بروكسل، بعد الخسارة من المغرب في الجولة الثانية يوم الأحد الماضي.