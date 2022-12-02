استقالة مدرب غانا بعد توديع مونديال قطر

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أعلن أوتو أدو، المدير الفني لـ منتخب غانا، استقالته من منصبه بعد توديع كأس العالم فيفا قطر 2022.
وقال أدو في المؤتمر الصحفي عقب الخسارة من أوروجواي: “سعدت بالفرصة لقيادة المنتخب الغاني، وسأعود الآن إلى ألمانيا لاستكمال مشواري مع بوروسيا دورتموند”.
وأضاف أدو: “شكرًا جزيلًا للاتحاد الغاني لكرة القدم على ثقته في قدراتي لقيادة منتخب النجوم السوداء، وما حدث أمام أوروجواي هو واقع، ولكنه مؤلم ويوم حزين بالنسبة لي”.
وحقق منتخب غانا رقمًا سلبيًّا بعد الخسارة أمام منتخب أوروجواي اليوم بنتيجة 2/ 0 في الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس العالم قطر 2022.
ودخل المنتخب الغاني المباراة ساعيًا للثأر من الإقصاء من مونديال 2010 من دور الثمانية على يد المنتخب الأوروجوياني.
وتحصل المنتخب الإفريقي على ركلة جزاء بالدقيقة الـ22 أهدرها أندري أيوا لاعب المنتخب الغاني بغرابة شديدة.
وأصبح المنتخب الغاني أول منتخب في تاريخ المونديال يُهدر ركلتي جزاء أمام نفس الخصم، بعد إهدار أسامواه جيان ركلة جزاء في ربع نهائي مونديال 2010 أمام المنتخب الأوروجوياني، وإهدار أيوا ركلة جزاء أمام نفس الخصم اليوم.