استقرار أسعار النفط في بداية التعاملات

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استقرت أسعار النفط، صباح اليوم الأربعاء، حيث عوض سحب أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية، المخاوف بشأن ارتفاع حالات كورونا في الصين أكبر مستورد للنفط.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بشكل طفيف 0.04% إلى 79.96 دولار للبرميل.
كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.05% إلى 76.19 دولار للبرميل، لحظة إعداد هذا التقرير.
وكان النفط قد أغلق على ارتفاع، أمس الثلاثاء، في جلسة متقلبة، حيث أثارت التوقعات المتعلقة بعاصفة شتوية كبرى في الولايات المتحدة مخاوف من أن ملايين الأميركيين قد يحدون من خطط السفر خلال موسم العطلات.