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رُصدت زيادة مفاجئة بمخزونات الخام الأمريكية

استقرار أسعار النفط وسط توقعات بتعافي الطلب في 2023

2022-12-14 الساعة 3:04
استقرار أسعار النفط وسط توقعات بتعافي الطلب في 2023
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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استقرت أسعار النفط على نطاق واسع، اليوم الأربعاء، وذلك مع صدور البيانات التي تشير إلى زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية والتي جاءت أيضًا تزامنًا مع توقعات بارتفاع الطلب على النفط خلال عام 2023 من منظمة أوبك ووكالة الطاقة الدولية.

أسعار النفط اليوم

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتًا، أو 0.2%، إلى 80.51 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3 سنتات إلى 75.36 دولار.

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وبحسب وكالة رويترز، ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية 7.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 9 ديسمبر، نقلًا عن بيانات من معهد البترول الأمريكي.

استقرار أسعار النفط وسط توقعات بتعافي الطلب في 2023

وبسبب ارتفاع مخزونات الخام الأمريكي، هدأت التوقعات بشأن ارتفاع الأسعار وذلك أيضًا مع زيادة الآمال في انتعاش الطلب الصيني مع تخفيف قيود كوفيد-19.

وتشير البيانات إلى أن حركة المرور على الطرق والطرق الجوية في الصين انتعشت بشكل حاد.

توقعات منظمة أوبك

وقالت منظمة أوبك إنه بالنظر إلى عام 2023 فإنها تتوقع نمو الطلب على النفط 2.25 مليون برميل يوميًا خلال العام المقبل، ليصل الإجمالي إلى 101.8 مليون برميل يوميًا.

وقالت أوبك في التقرير: على الرغم من أن حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي مرتفعة وأن مخاطر النمو في الاقتصادات الرئيسية لا تزال مائلة إلى الاتجاه الهبوطي، إلا أن عوامل الصعود التي قد تعوض التحديات الحالية.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية يوم الأربعاء تقديرها للطلب على النفط في 2023 إلى 1.7 مليون برميل يوميًا بإجمالي 101.6 مليون برميل يوميًا.

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