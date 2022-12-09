استمتعوا بالأجواء.. استمرار الحالة الممطرة السابعة بالمملكة

توقع خبير الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، أن يشهد اليوم الجمعة (اليوم الثالث من المربعانية)، استمرار الحالة الممطرة السابعة لموسم 1444هـ.

أمطار وحبات برد

وأضاف الحصيني في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” أنه من المتوقع أن تهطل أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من متوسطة لغزيرة وحبات برد على عموم منطقة الرياض إضافة إلى أجزاء من القصيم والشرقية ومكة المكرمة وحائل والمنطقة الشمالية والجوف وقطر والبحرين والإمارات.

قوة الحالة

وأشار: “كما تمتد إلى أجزاء من الباحة وعسير وجازان وعُمان”، لافتًا إلى أن هناك فرصة للسيول من متوسطة إلى قوية ورياح على أجزاء منها.

وأوضح أن قوة الحالة كما ترسمها النماذج العددية للطقس بالترتيب محافظات ومراكز شقراء وثادق وحريملاء وجنوب المجمعة فالدرعية والعاصمة الرياض ومكة والليث والقنفذة وجازان.

أجواء ماطرة

فيما ذكر خبير الطقس والأرصاد الدكتور عبدالله المسند أن اليوم الجمعة وغدًا السبت يجب القيام بكشتة في الرياض والمحمل وسدير والوشم وجنوبي القصيم.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” “خذ غديّك، وعييلك ووالديك، واستمتع بالأجواء الماطرة خاصة شمال العاصمة، واعلم أن هذه الظروف المناخية تشكل 5% فقط من السنة”.

الطقس المتوقع اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة تتهيأ لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على منطقتي حائل والقصيم تمتد خلال فترة المساء لتشمل أجزاء من منطقة الرياض، وجازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.